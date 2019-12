Nuovo rinforzo per la Bakery: da Orzinuovi arriva il play Marco Perin

É ufficiale: la Bakery Basket Piacenza ingaggia il playmaker Marco Perin per sostituire l’infortunato Roberto Maggio. La squadra del presidente Beccari piazza così un ottimo acquisto, prelevandolo da Orzinuovi, in Serie A2. Un grande rinforzo che vestirà i colori biancorossi per tutto il resto della stagione. Perin è un playmaker di 185 cm, con una grande visione di gioco, ma anche con una mano molto calda.

Nato a Grosseto il 24 luglio 1993, Perin inizia a giocare a pallacanestro nel Grosseto Basket prima di approdare alla Mens Sana Siena. Dopo una stagione in prestito alla Virtus Siena, ritorna alla casa madre dove si divide tra giovanili e prima squadra, raccogliendo anche qualche presenza in serie A1 nel roster pluricampione d’Italia guidato da Simone Pianigiani. Perin ha esordito in serie A nel 2011 contro Brindisi regalando a Pietro Aradori l’assist per il centesimo punto di Siena.

Nel 2012/13 si trasferisce a Riva del Garda in serie A Dilettanti raccogliendo un buon minutaggio e in quella successiva passa all’ambiziosa Poderosa Montegranaro in DNB. Nel 2014/15 si trasferisce ai Crabs Rimini sempre in DNB, risultando uno degli artefici della salvezza. Nella stagione successiva ha giocato con Livorno chiudendo la stagione regolare con 13 punti di media, mentre nei play out ne ha segnati 14. Le sue ottime prestazioni non hanno evitato la retrocessione dei toscani. Dal 2016 al 2018 ha vestito la maglia della Rekico Faenza, in serie B (tra le prossime avversarie della Bakery), giocando a numeri molto alti. Dopo l’esperienza in sere B a San Vendemiano, quest’estate si è accasato ad Orzinuovi, fresco di serie A2. Da poco ha rescisso il contratto per accasarsi tra i colori biancorossi.

Già da domenica contro Cesena sarà disponibile per gli schemi di coach Campanella, pronto a dar battaglia insieme ai nuovi compagni.