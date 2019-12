Assigeco, Turini saluta. Al suo posto arriva l’ala Massimiliano Ferraro

Dopo l’addio di Lorenzo Turini, ceduto al Basket Cecina (Serie B), l’Assigeco Piacenza ha ingaggiato Massimiliano Ferraro, ala di 198 cm, classe ‘98, prelavato da Orzinuovi. Per lui una media di 3.6 punti e 1.8 rimbalzi a partita.

Ferraro ha svolto tutta la trafila del settore giovanile nella squadra della sua città natale, la Pallacanestro Trieste, venendo inserito nel roster della prima squadra per tre stagioni, dal 2014 al 2017. Nel 2017/2018 passa alla Pallacanestro Crema (Serie B) dove realizza 7 punti con 4.4 rimbalzi di media a partita. Nel 2018/19 firma con Cesena, in Serie B, prima del ritorno in Serie A2 in questa stagione con Orzinuovi.