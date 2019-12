Il Fiorenzuola vuole stupire ancora. Nibbiano e Castellana puntano a ripartire. Big match in Prima

Nuova domenica di calcio dilettanti da seguire “live” su Libertasport.it, il portale che consente di seguire l’andamento di tutte le partite durante il loro svolgimento. Al triplice fischio, tutte le classifiche aggiornate, immediatamente disponibili.

A cominciare dalla serie D, dove il Fiorenzuola non vuol perdere contatto con il Mantova (+3) e per farlo dovrà centrare una nuova impresa esterna sul campo del Progresso. Per la Vigor Carpaneto invece, arriva lo Sporting Franciacorta: ultimi in classifica, i ragazzi di Rossini non possono rimandare oltre l’appuntamento con la prima vittoria interna stagionale.

In Eccellenza, il Nibbiano Valtidone, ora capolista in coabitazione con il Colorno, sarà di scena sul campo della Folgore Rubiera: anche in questo caso, tre punti vitali per i piacentini, profondamente rinnovati dopo le prime battute di questa finestra di mercato invernale. La rivitalizzata Agazzanese invece viaggia alla volta di Bibbiano, puntando a prolungare la serie utile che l’ha condotta in zone più tranquille di graduatoria.

In Promozione, la Castellana Fontana deve riprendere a correre: i ragazzi di Costa, dopo il ko interno di sette giorni fa nel derby con il Gotico, sono infatti scivolati al terzo posto e a Noceto devono immediatamente invertire la rotta per evitare di perdere ulteriore terreno da Salsomaggiore e Fidentina. Il Gotico viaggia alla volta di Langhirano per cercare di impreziosire una classifica molto positiva, così come il Vigolo che dopo gli ultimi successi, proverà a issarsi ulteriormente in alto cercando il successo ai danni della Viarolese. La Pontenurese infine è attesa dall’impegno più complicato: trasferta a Salso per i ragazzi di Bongiorni che sognano il colpaccio ai danni della neo capolista.

In Prima Categoria, a proposito di capoliste, la Bobbiese è attesa da un impegno assai ostico sul campo del Chero. Dietro Pontolliese Gazzola, Vigolzone e Sannazzarese sperano in un nuovo inciampo dello squadrone di Melotti.

Nel girone A di Seconda, impegno sulla carta agevole per la battistrada Sarmatese che se la vedrà con il San Filippo Neri in una sorta di derby della Valtidone. Nel girone B invece, il Corte Calcio, dopo il ko rimediato nel big match di domenica con la Fontanellatese, è atteso dal derby piacentino sul campo del San Lazzaro.

Per chiudere, in Terza Categoria, la Junior Drago che guida il plotone, potrebbe puntare ad un allungo, a patto di non steccare nella sfida sul campo del Lyons Quarto.