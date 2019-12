L’Assigeco vuole continuare a volare: big match nella tana di Forlì

Dopo il trionfo di Udine, l’Assigeco Basket Piacenza fa visita a Forlì, altra big del girone Est di Serie A2, che occupa la seconda posizione insieme ai biancorossoblu. Quella di oggi, domenica 8 dicembre, è una partita importante sotto ogni punto di vista, dato che chi vince consolida ulteriormente la propria posizione in vetta al girone Est, con i due punti (ad una giornata dal termine del girone di andata) praticamente decisivi per l’una o per l’altra squadra in vista della partecipazione alla prossima Coppa Italia. I romagnoli sono reduci dalla convincente vittoria di Roseto e rappresentano senza dubbio una delle favorite principali alla promozione.

Forlì fa del collettivo la propria forza: ben cinque giocatori vanno oltre la doppia cifra di media e Ndoja e Bruttini viaggiano rispettivamente a 9.8 e 9.4 punti a partita. Non è un caso che siano il terzo miglior attacco del girone (81.8 punti a partita), con una percentuale ottima (54%) nei pressi del pitturato. Punto debole è sicuramente la consistenza a rimbalzo: Forlì concede 11 carambole offensive a partita, un invito a nozze per il dinamismo sotto le plance di Hall e Ogide. Una match complicato, ma non impossibile per un’Assigeco che ha tolto da tempo, nel bene e nel male, questo aggettivo dal proprio vocabolario. Palla a due in programma alle 18.

I ROSTER

Unieuro Forlì: 1 Rush, 3 Kitsing, 7 Campori, 10 Watson, 11 Petrovic, 13, Marini, 14 Cinti, 18 Dilas, 21 Piazza, 23 Oxilia, 25 Benvenuti, 33 Bruttini, 43 Ndoja. All. Dell’Agnello.

Assigeco Piacenza: 2 Montanari, 4 Faragalli, 6 Ogide, 8 Molinaro, 9 Rota, 11 Gasparin, 14 Piccoli, 15 Ihedioha, 20 Ferraro, 25 Cremaschi, 33 Santiangeli, 55 Hall, 77 Jelic. All. Ceccarelli.