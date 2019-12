Andre Lussardi a Zona Piace: “Mister Franzini un vero maestro”

Arriva un bel riconoscimento per un giocatore del Piacenza Calcio: bomber Daniele Paponi è stato nominato dalla Lega Pro il miglior attaccante della passata stagione. Notizia che è stata data dal vice allenatore biancorosso Andrea Lussardi, ospite ieri sera della puntata del lunedì di “Zona Calcio Piacenza”, il programma condotto da Corrado Todeschi e Laura Fregoni, con i giornalisti Paolo Gentilotti e Gabriele Faravelli insieme all’altro ospite di serata, il responsabile dell’attività di base della società biancorossa Pietro Rancati. Con il fido secondo di mister Franzini si è parlato innanzitutto della partita vinta domenica contro il Rimini e del cambio di modulo operato in corsa: “Penso sia stata una prova sicuramente positiva, abbiamo cambiato qualcosa dal punto di vista tattico. Gioco non spumeggiante? Se andiamo a vedere anche la partita di settimana scorsa, tante si sbloccano su calcio piazzato però poi abbiamo fatto una buona gara e questa vittoria ci dà morale”. Il modulo è una questione che si affronta anche quando si parla della prossima avversaria, il temibile Sudtirol: “In questa stagione siamo partiti con il 4-3-1-2 poi lo abbiamo cambiato, si faceva fatica a creare occasioni da gol. A Bolzano vedremo, anche da cosa succederà in settimana”.

