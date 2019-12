Fiorenzuola, tempo di ripartire. Nibbiano, sfida ad alta quota. Il programma

Penultimo turno dell’anno solare per i protagonisti del calcio dilettantistico piacentino che, anche oggi dalle 14,30, saranno di scena per le gare dei campionati dalla serie D alla Terza Categoria. Come sempre, sul portale Libertasport.it, tutti i risultati saranno consultabili live durante lo svolgimento dei match, mentre a fine giornata saranno immediatamente disponibili le classifiche aggiornate.

In serie D, il Fiorenzuola è chiamato al pronto riscatto dopo il secondo ko stagionale rimediato sul campo del Progresso: per i rossoneri di mister Tabbiani, al Comunale, è in arrivo la Savignanese, formazione ultima della classe che non può certo rappresentare ostacolo impossibile per Guglieri e soci. Vuole proseguire sulla strada giusta la Vigor Carpaneto che, dopo la vittoria di sette giorni fa con il Franciacorta, sarà impegnata nella complicata trasferta di Forlì: fondamentale riuscire a strappare un risultato positivo in vista di una rincorsa alla salvezza che si preannuncia molto ardua.

In Eccellenza, il Nibbiano Valtidone è protagonista della corsa al titolo di campione d’inverno con Piccardo Traversetolo e, soprattutto, Colorno che affianca proprio i piacentini in testa alla graduatoria. Jakimovsky e compagni oggi sfideranno proprio la Piccardo nella sfida più attesa della giornata e che potrebbe dire tantissimo in ottica futura. Per l’Agazzanese invece è in arrivo una Folgore Rubiera in difficoltà: occasione d’oro a disposizione dei granata per allontanarsi ulteriormente dalla zona-pericolo.

In Promozione invece si attende una pronta reazione della Castellana Fontana che, dopo aver perso il primato, deve recuperare terreno su Salsomaggiore (+6) e Fidentina (+3). Per la squadra di Costa, al Soressi, un avversario a caccia di punti-salvezza come il Pallavicino. La sorpresa Gotico Garibaldina ospita il Brescello e la sempre positiva Alsenese di Edo Guarnieri incrocia proprio le piste della battistrada Salsomaggiore: un confronto molto delicato il cui esito potrebbe incidere parecchio nel prosieguo. Al Comunale di Pontenure invece arriva il Montecchio: la squadra di Bongiorni naviga in acque tranquille di centro classifica e mira a impreziosire la graduatoria in vista della pausa invernale. Trasferta sul campo del Basilicastello invece per il Vigolo, rinfrancato dalle ultime, positive, prestazioni.

In Prima Categoria, la Bobbiese dominatrice del torneo ospita al Candia la Pontolliese Gazzola, prima inseguitrice dei neroverdi e ora a -4 dalla formazione di mister Melotti.

Nel girone A di Seconda Categoria è tempo di recuperi: oggi andranno in scena le sfide dell’ottavo turno non disputate a causa del maltempo. Ostacolo da non sottovalutare per la capolista Sarmatese che sarà di scena al San Michele di Gragnano. In campo, sempre per sfide valide per l’ottavo turno, anche le squadre del girone B di Seconda Categoria.

In Terza Categoria infine, la Junior Drago ormai in fuga e forte dei sei punti di vantaggio sulla Pianellese, affronta la Travese. Valtidonesi invece impegnati sul campo del San Polo.