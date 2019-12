Tra gli ospiti anche Mike Hall e la campionessa di pugilato Roberta Bonatti

Dal ring agli studi di via Benedettine: non può che essere la campionessa di pugilato Roberta Bonatti, fresca di titolo italiano nei 48 chili, l’ospite d’onore della puntata di Zona Sport di questa sera. Alle 20.30 su Telelibertà l’atleta piacentina svelerà i retroscena dietro l’ennesimo acuto di una stagione straordinaria. Assieme a lei anche Roberto Alberti, maestro della Salus et Virtus che l’ha cresciuta dal punto di vista sportivo e Margherita Magistrali, bronzo agli italiani nei 51 chili.

Dopodiché, come ogni martedì, spazio al commento dei match del weekend. Per la prima volta nel salotto dello sport piacentino ecco il super Mike Hall, cestista americano vero trascinatore dell’Assigeco Basket. Con lui anche il leggendario dirigente piacentino Gilberto Daturi e il playmaker della Bakery Basket Marco Perin. Finale dedicato alla pallavolo e alla Gas Sales Volley Piacenza: oltre al giornalista Luca Ziliani, sarà il palleggiatore Matteo Pistolesi ad esaminare la recente vittoria dei biancorossi su Ravenna.

Le repliche della puntata de martedì andranno in onda su Telelibertà mercoledì alle 9 e alle 23, e giovedì alle 18. Venerdì 13 dicembre, invece, nuova puntata dedicata alla presentazione delle sfide del fine settimana