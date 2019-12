Il meglio della scherma nel fine settimana a Piacenza Expo

Piacenza Expo ospiterà anche quest’anno i campionati regionali di scherma, grazie come sempre all’impegno e all’organizzazione del Circolo Pettorelli. Oltre 400 gli atleti attesi in pedana: si comincia sabato 21 dicembre con i più piccoli: dalle 9.00 Trofeo Steriltom Circuito Intersala Minions riservato alle categorie promozionali Under 10. Dalle 15.00, via al Trofeo Paver di spada mista a coppie di categoria Assoluti, che vedrà l’assegnazione della coppa intitolata al maestro Bruno Polidoro per il vincitore tra i maschi e della coppa intitolata a Sandrino Bernardelli per la vincitrice tra le femmine.

Il clou sarà poi domenica 22 con i campionati regionali assoluti a squadre: dalle 8.45 settima edizione del Trofeo Giuseppe Spezia (pioniere della meccanica agraria) di spada maschile, dalle 12.15 settima edizione del Trofeo Co.Me.C 2 di spada femminile.

Ci saranno ovviamente anche gli schermidori del Circolo Pettorelli, una cinquantina circa.

