Zona Sport alle 20.30: sotto la lente volley, rugby e basket

Ultimo appuntamento dell’anno con Zona Sport, programma alle 20.30 su Telelibertà: il weekend è alle porte e, come ogni venerdì, è tempo di presentare le imminenti sfide delle principali squadre piacentine. Assieme al palleggiatore della Gas Sales Volley Piacenza Maximiliano Cavanna, al giornalista Carlo Danani e al trequarti centro dei Lyons Leonardo Subacchi si parlerà di pallavolo, pallacanestro e rugby.

La seconda parte della puntata sarà invece dedicata alla Pallavolo Alsenese, società piacentina militante in Serie B1 femminile. In studio interverranno il direttore sportivo Luca Baldrighi, il dirigente del settore giovanile Simone Carpanini e la palleggiatrice della prima squadra Melania Lancini.

Le repliche della puntata del venerdì andranno in onda sabato alle 9, alle 18 e alle 23.

