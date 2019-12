I Lyons sfidano i campioni d’Italia di Calvisano alle 14 al Beltrametti

Il calendario del Top12 regala un Natale di fuoco per i Lyons che, in sette giorni, si troveranno ad affrontare due delle capoliste del campionato. Sono infatti quattro le squadre a 21 punti in vetta, e tra di loro ci sono Calvisano e Fiamme Oro Rugby, le prossime due avversarie dei bianconeri. Quella che andrà in scena oggi, domenica 22 dicembre, alle 14 al Beltrametti, è sicuramente la sfida più affascinante, quella ai campioni d’Italia di Calvisano.

La formazione di coach Brunello non ha bisogno di grandi presentazioni, essendo arrivata in finale scudetto nelle ultime sei edizioni del massimo campionato italiano, trionfando in quattro occasioni: è la storia recente del rugby italiano, la squadra di riferimento per tutto il movimento. In questa stagione i biancogialloneri si stanno confermando ad alto livello, nonostante qualche partenza pesante in estate come i ritiri di Andreotti e Cavalieri e le “promozioni” alle Zebre di Fischetti e Manfredi tra le prime linee e Lucchin e Bruno tra i trequarti. Gli acquisti estivi sono stati mirati ad allungare la rosa e aumentare l’esperienza della squadra, come i due colpi da 90 in prima linea di Brugnara da Rovigo e l’ex azzurro Cittadini da Verona, fondamentali per affrontare la grossa sfida di Challenge Cup: Calvisano ha ottenuto i suoi primi punti in questa campagna europea nella partita di settimana scorsa al Pata Stadium, dove i Leicester Tigers si sono imposti per 20-13, concedendo un punto di bonus agli uomini di Brunello. La squadra bresciana ha dimostrato le sue potenzialità anche a un livello più alto, e nonostante qualche uscita poco brillante in campionato rimane la squadra da battere per tutti, in cui stanno brillando alcuni giovani molto interessanti come Trulla e Izekor, prodotti rispettivamente dell’Accademia Federale e del vivaio di Calvisano.

Per i Lyons ogni partita in casa è fondamentale, e nell’ultima sfida casalinga i bianconeri hanno portato a casa una preziosa vittoria su Mogliano, che la posiziona al 10° posto, davanti alle due formazioni ferme al palo, Colorno e Lazio. Portare a casa punti da questa sfida proibitiva sarebbe un altro segnale importante sia per gli avversari diretti che per tutto il gruppo, che è sicuramente cresciuto nel corso della stagione e ha bisogno di risultati confortanti. Tra i più attesi della partita c’è sicuramente Joaquin Paz, altro ex della partita, avendo giocato con Calvisano del 2016/17 conquistando anche lo Scudetto.

Dopo tre settimane si torna in campo. Siamo sicuri che i Leoni saranno decisi fa mettere in difficoltà i campioni d’Italia. Appuntamento alle 14 allo stadio Beltrametti.