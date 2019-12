L’Assigeco inaugura il girone di ritorno con la trasferta di Mantova

L’ultima partita prima di Natale coincide con la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A2, con i biancorossoblu che oggi (domenica 22 dicembre) saranno di scena alla Grana Padano Arena ospiti della Pompea Mantova, con i virgiliani al seconda posizione in compagnia di Forlì.

All’andata gli Stings impartirono una durissima lezione alla squadra di Ceccarelli, molto più significativa del 66-81 finale, trascinati da un inarrestabile Rotnei Clarke da 20 punti e 8 assist, ben supportato dall’eterno Ghersetti (15) e da Kenny Lawson Jr. (doppia doppia da 14 punti e 10 assist). I lombardi hanno dimostrato col prosieguo del campionato di essere una delle favorite alla promozione, tanto che domenica si sono imposti con grande autorità sul campo di Verona, estromettendo clamorosamente la Tezenis dalle Final Eight di Coppa Italia.

L’Assigeco di oggi non è certamente quella di due mesi fa, vuoi per l’aggiunta di Mike Hall, vuoi per un’amalgama di squadra raggiunta appieno dai nuovi, vuoi per la voglia di continuare a sorprendere dopo un girone d’andata cominciato malissimo e finito in modo trionfale. Alle18 sarà vero big match, con l’Assigeco che ha una gran voglia di riscatto.

I ROSTER

Assigeco Piacenza: 1 Ferraro, 2 Montanari, 3 Ferguson, 4 Faragalli, 6 Ogide, 8 Molinaro, 9 Rota, 11 Gasparin, 14 Piccoli, 15 Ihedioha, 25 Cremaschi, 33 Santiangeli, 55 Hall, 77 Jelic. All. Ceccarelli

Pompea Mantova: 3 Sarto, 4 Colussa, 6 Poggi, 8 Raspino, 9 Visconti, 10 Ferrara, 11 Vigori, 12 Ghersetti, 13 Maspero, 14 Epifani, 15 Clarke, 21 Tognoni, 25 Lawson Jr. All. Finelli.