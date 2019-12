Ultima fatica del 2019 per i dilettanti. Fiorenzuola e Vigor, vietato sbagliare

Ultima fatica per i calciatori dilettanti piacentini che oggi, domenica 22 dicembre, saranno in campo per le gare che segnano l’epilogo dell’anno solare prima delle meritate vacanze. Anche questa volta, sul portale Libertasport.it, i risultati delle sfide saranno aggiornati in tempo reale e, al triplice fischio, saranno immediatamente disponibili tutte le classifiche.

In Serie D, è tempo di test ad alto rischio per il Fiorenzuola che viaggia alla volta di Correggio: già certi del secondo posto solitario, l’ultimo scoglio del girone di andata per i ragazzi di Tabbiani è rappresentato dalla Correggese, ora al quarto posto a -5 dai rossoneri. Occhio all’ex Saporetti, fino ad ora protagonista di un ottima prima parte di stagione. Impegno complicato al San Lazzaro per la Vigor Carpaneto che riceve la visita del Lentigione: i parmensi sono a caccia di un piazzamento playoff, mentre i ragazzi di Rossini puntano a chiudere a quota 18 punti e cambiare passo verso una salvezza che, fino a quale settimana fa, appariva obiettivo quasi impossibile.

In Eccellenza, l’ultima di andata riserva un impegno assai tosto anche per il Nibbiano Valtidone che sarà di scena sul campo della Sanmichelese: per i ragazzi di Mantelli fondamentale il successo per mantenere la vetta occupata in coabitazione con il Colorno che è invece in campo nel complicatissimo confronto con la Piccardo Traversetolo, terza forza del girone. L’Agazzanese chiude invece sul campo del Felino: gara sulla carta abbordabile per gli uomini di mister Binchi che dopo difficoltà iniziali, si sono regalati una seconda parte di girone di andata molto positiva.

In Promozione, l’ultima giornata del turno ascendente propone il derby tutto piacentino tra due delle squadre più in forma del momento, ovvero Vigolo e Alsenese. Ma il vero big match è rappresentato dalla sfida di Brescello dove la Castellana Fontana cerca punti che consentano all’ex capolista di avvicinare il più possibile la vetta. Il Gotico sarà impegnato sul campo di Noceto, mentre l’esame più tosto è riservato alla Pontenurese che farà visita alla battistrada Fidentina.

In Prima Categoria invece, la Bobbiese già campione d’inverno chiude sul campo di Fontanellato; gare agevoli per le più immediate inseguitrici: il Vigolzone sarà impegnato sul campo dello Sporting, mentre la Sannazzarese incrocia le piste della Borgonovese al Curtoni.

Nel girone A di Seconda Categoria si recuperano tre gare del decimo turno rinviate nelle scorse settimane, tempo di recuperi anche nel girone B di Seconda Categoria con il Corte Calcio che affronta il Real Chero in un derby molto interessante.

In Terza Categoria sarà un pomeriggio vibrante: Pianellese-Junior Drago è la sfida che potrebbe indirizzare in maniera pesante i destini della corsa-promozione.