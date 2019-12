Serata di premiazioni per la pallacanestro. Nel Piacentino 2.500 tesserati

Il salone del Coni è stato teatro delle premiazioni della Fip, Federazione italiana pallacanestro. Atleti, squadre e dirigenti hanno ricevuto riconoscimenti. Targhe anche per i personaggi legati al mondo della pallacanestro piacentina. Tra loro, il giornalista di Telelibertà Marcello Tassi per il programma Zona Sport in onda ogni martedì e venerdì. Il basket a Piacenza e provincia chiude il 2019 con 2.500 tesserati in 20 società.

