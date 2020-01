Soddisfazione in casa Assigeco: Giulia Longeri convocata nella selezione dell’Emilia Romagna

Grande soddisfazione in casa Assigeco Basket Piacenza per la convocazione della classe 2006 Giulia Longeri nella selezione dell’Emilia Romagna, che disputerà a Rimini, dal 3 al 6 gennaio, il prestigioso Torneo delle Regioni “Memorial Fabbri”. Le categorie giovanili che prenderanno parte al torneo saranno l’Under 15 (nati nel 2005) per i ragazzi e l’Under 14 (nate nel 2006) per le ragazze.

La formula prevede due gironi da 4 squadre per torneo e poi semifinali incrociate (domenica 5 gennaio) e finali la mattina del lunedì 6 (al “Flaminio” di Rimini quella femminile, al “PalaSgr” di Santarcangelo quella maschile). L’Emilia-Romagna è stata inserita nel girone Azzurro A e Rosa B.