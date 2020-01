Tornare in forma dopo le vacanze? Si può con i circuiti ad alta intensità

Attività aerobica, nuoto, tonificazione, ma soprattutto circuiti. I piacentini, sfiancati da cenoni e stravizi alimentari delle feste natalizie, tornano in massa in palestra per tentare di perdere qualche chilo di troppo e tornare in forma. “I circuiti ad alta intensità durano all’incirca 30-35 minuti – spiega il personal trainer Daniele Bavagnoli -. Sono una serie di esercizi che permettono che il corpo rientri velocemente in forma nel giro di una o due settimane”.

