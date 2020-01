Basket, rugby, scialpinismo e pallanuoto questa sera a Zona Sport

Ce ne sarà per tutti i gusti nella puntata di questa sera di Zona Sport: alle 20.30, nel salotto dello sport piacentino su Telelibertà, oltre a lanciare gli appuntamenti del weekend delle principali squadre piacentine di basket e rugby (niente volley, dato che la Superlega è a riposo), spazio anche a pallanuoto e scialpinismo.

Nella prima parte il giornalista Carlo Danani farà come ogni venerdì “le carte” alle sfide di domenica di Assigeco e Bakery Basket, impegnate rispettivamente con Imola e Cento. Dopodiché sarà il turno della palla ovale. Nella seconda parte riflettori accesi sull’Everest Piacenza Pallanuoto che, tra pochi giorni, scenderà in vasca per la prima sfida del nuovo campionato di Serie B. Nello studio di Marcello Tassi interverranno il vice allenatore Luca De Lorenzi e il capitano Nicola Merlo. Finale dedicato allo scialpinismo e allo sportivissimo avvocato che, tra un’arringa e l’altra, troverà il tempo per partecipare alla mitica “Patrouille des Glaciers” (massacrante gara di 55 chilometri attraverso le montagne, detta anche la “Parigi-Dakar dello scialpinismo”).

Le repliche della puntata del venerdì andranno in onda sabato alle 9, alle 18 e alle 23. Martedì prossimo come sempre nuova puntata dedicata ai commenti dei match del weekend.