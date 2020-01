Assigeco Piacenza, con Imola è scontro diretto per la zona playoff

Quello di oggi, 12 gennaio, contro Imola è un crocevia fondamentale per l’Assigeco Piacenza che, dopo aver salutato a malincuore un pilastro come Andy Ogide, torna fra le mura del PalaBanca per rimanere aggrappata al treno playoff. La sfida però è di quelle davvero difficili, perché sulla strada dei biancorossoblu vi è la squadra più in forma del campionato insieme a Ravenna, uscita vincente in ben sei degli ultimi sette incontri.

I ragazzi di coach Di Paolantonio sono lontani parenti di quelli del girone di andata, sconfitti da una magia di Ferguson e, dopo una partenza da 0-4, al momento occupano la quinta posizioni in classifica con due punti di vantaggio sulla squadra di Ceccarelli. Merito di un ritrovato Baldasso e di un Morse sempre più in crescita, ma anche e soprattutto dei veterani Fultz e Bowers, due dei migliori assistman del campionato nonché fattori spesso decisivi negli ultimi minuti per i loro compagni.

L’Assigeco però dovrà fare di tutto per ritrovare quella vittoria che ormai manca da metà dicembre: servirà una prova convincente ai liberi e dall’arco e l’Hall dei tempi migliori. Palla a due in programma alle 18.

I ROSTER

Assigeco Piacenza: 1 Ferraro, 2 Montanari 3, Ferguson, 4 Faragalli, 8 Molinaro, 9 Rota, 11 Gasparin, 14 Piccoli, 15 Ihedioha, 25 Cremaschi, 33 Santiangeli, 55 Hall, 77 Jelic. All. Ceccarelli

Le Naturelle Imola: 1 Ingrosso, 2 Ivanaj, 3 Morse, 4 Taflaj, 5 Valentini, 7 Calvi, 9 Fultz, 11 Baldasso, 14 Masciadri, 15 Bowers, 16 Alberti. All. Di Paolantonio