C’è l’Alfonsine per il Fiorenzuola. Vigor, sfida-salvezza a Sasso Marconi

Torna quasi a pieno regime il programma del calcio dilettantistico piacentino con la prima giornata del 2020 per la gran parte dei campionati. Si parte alle 14,30 con il portale Libertasport.it che, come ogni domenica, proporrà i risultati in costante aggiornamento durante lo svolgimento delle partite e, al 90′, tutte le nuove classifiche.

In serie D, dopo il ko esterno di domenica scorsa, un Fiorenzuola ridotto ai minimi termini da infortuni e squalifiche, ospiterà l’ostico Alfonsine. Servirà un immediato riscatto per non perdere ulteriore terreno da un Mantova ormai in fuga e a + 7 sui rossoneri di mister Tabbiani. La Vigor Carpaneto, rigenerata dal successo sul Fanfulla, è attesa da un autentico scontro salvezza: la formazione di mister Rossini sarà di scena sul campo del Sasso Marconi che affianca i biancoazzurri in graduatoria, nel pieno della zona playout.

In Eccellenza, un Nibbiano Valtidone reso ancor più competitivo dal mercato di riparazione, riparte dal campo di San Felice per dare avvio all’operazione aggancio e possibilmente sorpasso ai danni della capolista Colorno (+3). I parmensi viaggiano alla volta di Castelfranco Emilia, mentre invece l’Agazzanese proverà a centrare l’impresa sul campo della sempre ambiziosa Piccardo Traversetolo.

In Promozione è la Castellana Fontana la realtà piacentina più attesa: la squadra di Costa, terza a tre lunghezze dalla Fidentina, dovrà vedersela nel derby al cospetto del Vigolo di Brandolini. Trasferte impegnative per tutte le altre piacentine: Alsenese a Montecchio, Gotico a Sorbolo e Pontenurese nella tana del Monticelli Terme.

In Prima Categoria invece domenica di coppa Emilia, con le gare di andata dei quarti di finale. In campo solo la Bobbiese che sfida, a domicilio, Il Cervo.

In Seconda Categoria è tempo di recuperi: nel girone A sfida tra San Filippo Neri e San Giuseppe, mentre nell’altro raggruppamento derby tra Salicetese e Caorso.

Per chiudere, in Terza Categoria, la sfida a distanza è quella tra Junior Drago e Pianellese: proprio oggi, tra i quattro recuperi in programma c’è anche quello di Pianello che pone una di fronte all’altra i valtidonesi alla prima della classe.