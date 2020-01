La partita delle partite: la Bakery affronta Cento e sogna il sorpasso

La partita che entrambe le tifoserie aspettano da tempo è finalmente arrivata: la Bakery Piacenza e Tramec Cento si affronteranno oggi, domenica 12 gennaio, al PalaSavena in un vero e proprio big match. Le due squadre sono distanziate da soli due punti e quindi, con una vittoria, la Bakery si riporterebbe al secondo posto visti i due scontri diretti a favore. Circa 150 tifosi piacentini sono pronti a sostenere Birindelli e compagni, in un match (in programma alle 18) mai scontato e che riserva sempre emozioni e sorprese.

Guardando al campo, la squadra di coach Mecacci non sta deludendo le aspettative di inizio anno, vista la seconda posizione attualmente occupata con sole tre partite perse. I centesi, inoltre, si sono qualificati alla Coppa Italia e affronteranno il 6 marzo Omegna, nella partita valevole per i quarti di finale di Coppa Italia Serie B. Cento non possiede grandi realizzatori singoli, ma nonostante ciò è la squadra con più punti realizzati e la quarta miglior difesa (al primo posto si trova la Bakery), dimostrazione di una squadra compatta e ben assortita. Ennio Leonzio è il grande ex di questa sfida, membro della squadra piacentina nell’annata 2016/17. La maggior parte dei membri del roster centese ha un passato in Serie A2, alternati a giovani promettenti come Venturoli e Idrissou. Spiccano le alte medie al tiro da 3 di Leonzio (39%) e Fallucca (36%) e soprattutto i 148 rimbalzi raccolti dal centro Emanuele Rossi. Statisticamente parlando, la Tramec vince sui punti segnati, precisione al tiro ma i piacentini dominano sui rimbalzi e gli assist.