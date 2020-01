Gas Sales al lavoro per preparare la sfida di giovedì contro Modena

Sono tornati in palestra questa mattina, lunedì 13 gennaio, i giocatori della Gas Sales Volley Piacenza, in vista della ripresa del campionato di SuperLega fissata per giovedì 16 gennaio al PalaPanini di Modena. Dopo la lunga sosta dovuta ai tornei di qualificazione olimpica, i biancorossi riprendono così la preparazione al PalaBanca: a disposizione tutti i ragazzi, compreso Krsmanovic, il centrale serbo rientrato in Emilia dopo l’impegno con la sua Nazionale a Berlino.

Nel corso di queste settimane Fei e compagni hanno svolto un inteso lavoro tra palestra e campo, sotto gli occhi di coach Gardini e dello staff tecnico, svolgendo un programma pesante sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista tecnico. Leonardo Scanferla, giovane libero biancorosso, commenta così questo periodo di pausa della Gas Sales Piacenza: “Queste settimane in cui non abbiamo giocato partite ufficiali ci sono state sicuramente d’aiuto: eravamo in un momento di difficoltà e ci sono servite per capire dove possiamo arrivare. Abbiamo lavorato molto e abbiamo provato a cambiare anche qualche situazione di gioco: siamo convinti che questi cambiamenti possano portare risultati migliori”.

Nei giorni scorsi, inoltre, per alzare il ritmo in allenamento i biancorossi hanno disputato anche due test match contro Vero Volley Monza: il primo al PalaBanca di Piacenza concluso a favore dei piacentini, il secondo a Monza vinto dai brianzoli. Al di là del risultato, però, i due allenamenti congiunti hanno dato buone indicazioni: Gardini, inoltre, ha dato spazio a tutti i giocatori a disposizione in rosa. “I due test giocati contro Monza – continua Scanferla – sono stati importanti per capire dove siamo arrivati con la preparazione, adesso sta a noi: giovedì si torna finalmente in campo in una partita ufficiale contro Modena e solo così potremo capire se questo periodo di stop c’è stato d’aiuto”.