Jazzmar Ferguson: “Il record di punti? Dico grazie a coach Ceccarelli”

Con il record stagionale per punti realizzati in una singola partita di Serie A2, non poteva che essere il play/guardia dell’Assigeco Jazzmar Ferguson l’ospite speciale della puntata di questa sera di Zona Sport, in onda come ogni martedì su Telelibertà. L’asso a stelle e strisce, in una lunga intervista, ha parlato della sua super prestazione di domenica contro Imola ma soprattutto del rapporto speciale che lega l’asso di Lousville alla società biancorossoblu.

“Sto vivendo una stagione pazzesca – ha raccontato Ferguson al giornalista Marcello Tassi. – L’alchimia che si è venuta a creare tra noi giocatori è veramente qualcosa di speciale. Siamo in corsa sia per la Coppa Italia che per i playoff: avanti di questo passo penso che potremo toglierci della grandi soddisfazioni. E’ la mia prima stagione in maglia biancorossoblu – ha quindi proseguito -, e devo dire che ho avuto un impatto devastante. Questo lo devo in gran parte a coach Ceccarelli. Lo conoscevo già da qualche stagione – ha concluso – e devo devo dire che è grazie a lui se ora sono qui”.

Oltre a Ferguson è intervenuto anche la guardia della Bakery Santiago Bruno, mentre nella parte dedicata alla pallavolo ha parlato Matteo Paris. Il palleggiatore della Gas Sales Volley Piacenza, assieme al giornalista Luca Ziliani, ha introdotto la sfida che attende i biancorossi giovedì sera: i ragazzi di coach Gardini affronteranno in trasferta Modena, primo impegno di questo 2020. Copertina anche per il tennistavolo, con la Teco Corte Auto Cortemaggiore che domenica ha conquistato la Coppa Italia di Serie A1 battendo 3-0 la Bagnolese. A raccontare questo storico successo per la società magiostrina ci hanno pensato il tecnico Olga Dzelinska, la giocatrice Arianna Barani e il dirigente Ettore Dernini. Le repliche della puntata del martedì di Zona Sport andranno in onda mercoledì alle 9 e alle 23 e giovedì alle 18. Venerdì prossimo nuova puntata dedicata alla presentazione dei match del fine settimana.