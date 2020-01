Arti marziali: Judo e Jiu-Jitsu sotto la lente di Zona Sport

Nuovo appuntamento con Zona Sport, questa sera alle 20.30 su Telelibertà. Prima di introdurre, come ogni venerdì, gli appuntamenti sportivi del weekend, spazio al commento del turno infrasettimanale che ha interessato Superlega di pallavolo e Serie A2 di pallacanestro. Se ne parlerà con il centrale della Gas Sales Volley Piacenza Riccardo Copelli e il giornalista Carlo Danani. Dopodiché spazio alle arti marziali, con Jiu-Jitsu e Judo. In studio interverranno l’istruttore capo della palestra piacentina Gracie Jiu-Jitsu Filippo Fontana e l’istruttrice Marica Tosca. Oltre a loro anche Rossella Cuomo, “supermamma” con tre figli e cintura nera di judo, il maestro del centro Activity Club Emiliano Ponzi e la dirigente Maria Cristina Meloni. Le repliche della puntata del venerdì andranno in onda sabato alle 9, alle 18 e alle 23. Martedì prossimo come sempre nuova puntata dedicata ai commenti del match del weekend.

