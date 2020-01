Fiorenzuola con i cerotti, Vigor esame Mezzolara. La Castellana spera nell’Alsenese

Nuova domenica di calcio dilettanti, tutta da seguire sul portale Libertasport.it. Dalle 14.30, tutti i risultati delle gare in programma, dalla serie D alla Terza Categoria, saranno aggiornati “live”. A fine giornata, disponibili immediatamente tutte le classifiche aggiornate.

In Serie D, sfida da non sbagliare per un Fiorenzuola rimaneggiatissimo che affronta in trasferta la Sammaurese. Per la Vigor Carpaneto invece, impegno interno da non sottovalutare con il Mezzolara.

In Eccellenza, il Nibbiano Valtidone, a -1 dalla capolista Colorno, affronta al Curtoni di Borgonovo il Real Formigine, mentre l’Agazzanese se la vedrà al Baldini con la Sammichelese.

In Promozione, tempo di riprendere a correre per la Castellana Fontana se le reali intenzioni sono quelle di recuperare sulla capolista Fidentina: i ragazzi di Costa, a sei punti dalla battistrada, ospitano l’ostico Sorbolo. I valtidonesi sperano in un’impresa dell’Alsenese che se la vedrà proprio tra le mura amiche con i parmigiani primi della classe.

In Prima Categoria, in programma due recuperi della 15esima giornata: trasferta a Fontanellato per la capolista Bobbiese, il Vigolzone inseguitrice se la vedrà invece con lo Sporting Fiorenzuola.

Recuperi dell’undicesima giornata nel girone A di Seconda Categoria, con la Sarmatese prima della classe attesa dall’esame-Calendasco. Nel girone B invece, il Corte Calcio, terzo, viaggia alla volta di Lugagnano per un match molto interessante.

Per chiudere la Terza Categoria dove sarà tempo di recuperare il decimo turno: per la Junior Drago è match con il San Polo.