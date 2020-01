La Gas Sales torna al PalaBanca e alle 18 sfida a Verona

Archiviata la sconfitta del turno infrasettimanale contro Modena, per la Gas Sales Volley Piacenza è già tempo di scendere di nuovo in campo: alle 18 di oggi, domenica 19 gennaio, i biancorossi tornano a giocare al PalaBanca di fronte ai propri tifosi, sfidando Verona nella terza giornata di ritorno del campionato di Superlega.

Sfatare il tabù della vittoria da tre punti che ormai manca da inizio stagione è diventato un obiettivo per i biancorossi. I ragazzi di Gardini dovranno fare i conti con una Calzedonia Verona desiderosa di riscattarsi dopo la beffa al tie break rimediata nella serata di giovedì contro Perugia. Gli scaligeri, inoltre, durante la sosta hanno dovuto fare i conti con qualche defezione: causa influenza la squadra infatti non si è mai allenata al completo e nell’ultima gara ha dovuto rinunciare anche a Birarelli. La trasferta in terra emiliana rappresenta l’occasione per il pronto riscatto.