Il 2020 del VO2 Team Pink si apre con una vittoria: Eleonora Gasparrini trionfa a Ginevra

Pronti, via ed è subito vittoria. Il 2020 ciclistico del VO2 Team Pink si inaugura con un successo, centrato all’esordio stagionale grazie alla partecipazione della formazione Donne Juniores al Grand Prix Mettler, una due giorni su pista ospitata dal velodromo di Ginevra (Svizzera). Per le “panterine” seguite dal direttore sportivo Stefano Peiretti, subito una prestazione di alto livello, pur essendo nel vivo della preparazione in vista della stagione su strada.

La formula era quella dell’Omnium, riservato alla categoria femminile quindi con formula Open, con la possibilità di confrontarsi anche con atlete più esperte. Alla riga del totale, dopo sette prove spalmate nelle due giornate, è arrivata una splendida doppietta. Sul gradino più alto del podio è salita la torinese Eleonora Camilla Gasparrini, campionessa europea di categoria nella specialità, mentre al secondo posto si è classificata la compagna di squadra milanese Aurora Mantovani. Ai piedi del podio, tris di piazzamenti per il VO2 Team Pink: quarta la piemontese Francesca Barale, al primo anno nel sodalizio piacentino e in categoria, sesta la bresciana Silvia Bortolotti (“panterina” fresca di passaggio di categoria) e settima la parmense Giulia Affaticati.

Il tutto in un Omnium dove le ragazze del presidente Gian Luca Andrina sono state costantemente protagoniste, con cinque vittorie nelle prime sei prove. Sabato trionfo per la Barale nello Scratch, per la Affaticati nella Corsa a punti e per la Gasparrini nel Giro lanciato dopo il doppio terzo posto precedente. La domenica, invece, si è aperta con la sontuosa tripletta nel nuovo Scratch (prima Barale, seconda Affaticati, terza Gasparrini), seguita dal secondo posto della Mantovani nell’Eliminazione e nel primo e terzo posto nella gara Handicap centrati dalla Bortolotti e dalla Gasparrini prima della “resa dei conti” della Corsa a punti finale.

Infine, lo spettacolo dell’Americana, dove le ragazze correvano insieme ai maschi. Di rilievo, il secondo posto finale di Gasparrini-Barale, dietro solo a Sam Penaud e Axel Salvadori, mentre l’altra coppia Mantovani-Affaticati ha chiuso quinta. Sesta posizione per la coppia “ibrida” formata da Silvia Bortolotti (VO2 Team Pink) e Francesca Selva (T° Red Factory Racing).