Ciclismo, Eleonora La Bella di Bft Burzoni VO2 Team Pink concede il bis a Buttrio

Domenica da protagoniste per le “panterine” della BFT Burzoni VO2 Team Pink, impegnate su due fronti tra Italia ed estero. In primis, il sodalizio piacentino ha brillato al suggestivo appuntamento internazionale con la Gent-Wevelgem Donne Juniores, dove era l’unico team italiano invitato oltre alla nazionale azzurra. Nella corsa dominata dalla Gran Bretagna, con il successo di Isabel Sharp su Cat Ferguson (“regina” domenica scorsa a Cittiglio), la formazione del ds Stefano Peiretti ha brillato con la piemontese Anita Baima (già vincitrice a Gossolengo), ottava nell’arrivo in volata che ha visto completare il podio con la belga (e figlia d’arte) Anna Vanderaerden. Ai piedi, l’azzurra Virginia Iaccarino, quarta.

“E’ stata una gara – commenta il ds Peiretti – da vero Belgio: fin dall’inizio pioggia battente, il vento che si faceva sentire, strade sporche; è stata una bellissima esperienza per le nostre ragazze. Un po’ di fortuna in più non ci avrebbe fatto male, diverse atlete sono state coinvolte in cadute e incidenti meccanici, ma anche questo fa parte del gioco in questo contesto. Abbiamo concluso con l’ottavo posto di Anita Baima e la grandissima prestazione di Valentina Zanzi, coinvolta in una caduta, capace di recuperare un minuto e mezzo dal gruppo principale chiudendo in quel plotone, oltre a essere nuovamente vittima di un incidente meccanico all’ultima curva dopo un contatto con un’altra ragazza. Torniamo a Piacenza contenti con l’obiettivo di riportare in Italia l’esperienza accumulata al Nord”.

Ancor meglio è andata in Friuli, con la Bft Burzoni VO2 Team Pink guidata dal ds Vittorio Affaticati che ha fatto festa vincendo la classifica per Donne Junior nella corsa per Donne Open a Buttrio (Udine). Il successo di celebrare è quello della laziale Eleonora La Bella, che ha preceduto di 14 secondi la cremonese Federica Venturelli, mentre la vittoria assoluta è andata alla piacentina Silvia Zanardi (BePink). Per Eleonora, si tratta del secondo centro stagionale dopo aver timbrato all’esordio a Ceriale. Per le “panterine”, invece, è il terzo successo 2023 in questo mese inaugurale di gare (quattro appuntamenti). A completare la festa, il nono posto Junior della reggiana Linda Ferrari.

Risultati

Gent Wevelgem Donne Juniores: 1° Isabel Sharp (Gran Bretagna, Tofauti Everyone Active) 73,5 chilometri in 1 ora 43 minuti 7 secondi, media 42,767, 2° Cat Ferguson (Gran Bretagna, Shibden Hope Tech Apex), 3° Anna Vanderaerden (Nazionale Belga), 4° Virginia Iaccarino (Nazionale Italiana), 5° Silje Bader (Olanda, Mix Talent/Rtc Buitenlust), 6° Hélène Hesters (Belgio, Van Moer Logistics Cycling Team), 7° Britt Huybrechts (Belgio, Van Moer Logistics Cycling Team), 8° Anita Baima (Bft Burzoni VO2 Team Pink), 9° Niamh Murphy (Gran Bretagna, Liv CC Halo Films), 10° Violette Demay (Nazionale Francese).

Classifica Donne Open Buttrio: 1° Silvia Zanardi (Bepink) 97 chilometri in 2 ore 25 minuti 14 secondi, media 40,073, 2° Valentina Basilico (Bepink), 3° Elisa De Vallier (Acca Due O Manhattan), 4° Carmela Cipriani (Isolmant Premac Vittoria), 5° Sara Fiorin (UAE Development Team), 6° Michela De Grandis (Canturino), 7° Chiara Reghini (Top Girls Fassa Bortolo), 8° Iris Monticolo (Top Girls Fassa Bortolo), 9° Matilde Vitillo (Bepink), 10° Beatrice Pozzobon (Mendelspeck).

Classifica Donne Juniores Buttrio: 1° Eleonora La Bella (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 97 chilometri in 2 ore 25 minuti 14 secondi, media 40,073, 2° Federica Venturelli (Valcar Travel & Service) a 14 secondi, 3° Camilla Lazzari (Team Wilier Chiara Pierobon), 4° Silvia Milesi (Isolmant Premac Vittoria), 5° Greta Pighi (Isolmant Premac Vittoria), 6° Beatrice Temperoni (Canturino), 7° Lucia Brillante Romeo (Valcar Travel & Service), 8° Ilaria Prevedello (Acca Due O Manhattan), 9° Linda Ferrari (Bft Burzoni VO2 Team Pink), 10° Alice Carniato (Conscio Pedale Del Sile).