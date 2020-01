Domenica la prima dog trail della nostra provincia: “Iscrizioni aperte”

Non poteva che essere Balto (un meraviglioso meticcio dal manto bruno) il vero protagonista della puntata di questa sera di Zona Sport, nella quale è stata introdotta la “Viga The Top Race 2020”, prima gara di Dog-Trail della provincia di Piacenza. Parallelamente alla nona edizione del “Winter Trail del Parco”, domenica 26 gennaio, è infatti in programma questa interessante corsa di circa 9 chilometri da vivere rigorosamente assieme al proprio amico a quattro zampe.

“Quella di quest’anno – ha affermato Giovanni Alberti dei Lupi d’Appennino – abbiamo pensato a qualcosa di speciale per ricordare un caro amico runner, Stefano Viganò, che purtroppo ci ha lasciati qualche mese fa. A lui è dedicata la Dog-Trail, che arricchirà ulteriormente un appuntamento come il Winter Trail, da sempre molto amato”.

“Si tratta di una disciplina – ha spiegato l’esperta di Dog-Trail Camilla Pellegrini – che prende spunto dal canicross, che è la corsa con il cane in linea. Qui invece le distanze sono maggiori e si corre prevalentemente su sentieri sterrati e di montagna, con circa 400 metri di dislivello. Così come nel canicross si utilizza una speciale imbragatura. Chiunque volesse iscriversi può farlo anche domenica mattina: tutti i dettagli sono sul sito dei Lupi d’Appennino oppure su wintertraildelparco.wordpress.com”.

Dopodiché, come ogni martedì sera, spazio ai commenti dei match del weekend di pallavolo, basket e rugby. Le repliche della puntata del martedì di Zona Sport andranno in onda mercoledì alle 9 e alle 23 e giovedì alle 18. Zona Sport torna venerdì prossimo alle 20.30 su Telelibertà.