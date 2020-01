Doppio appuntamento: Zona Sport e Zona Piacenza in onda stasera

Doppio appuntamento questa sera su Telelibertà: alle 20.30, come ogni martedì, torna Zona Sport con una nuovissima puntata dedicata a squadre e atleti piacentini. Nella prima parte, assieme al centrale biancorosso Alessandro Tondo e ai giornalisti Luca Ziliani e Luigi Carini, si parlerà della prima vittoria da tre punti della Gas Sales Volley Piacenza, che domenica ha battuto 3-1 Verona. Dopodiché spazio alla pallacanestro e al campionato “in altalena” dell’Assigeco Basket Piacenza: con il vice allenatore Andrea Locardi si analizzerà la sconfitta con Orzinuovi, mentre ci penserà l’ala della Bakery Liam Udom a commentare la bella vittoria ottenuta dalla squadra di coach Campanella ai danni di Senigallia. Finale dedicato al Dog Trail, disciplina che vede il binomio composto da un conduttore umano e dal proprio cane correre su percorsi normalmente utilizzati per l’escursionismo in montagna e la corsa trail. Con Giovanni Alberti, dei “Lupi d’Appennino” e Camilla Pellegrini, esperta di dog-trail, verrà introdotta la “Viga The Top Race 2020”, gara in programma domenica 26 gennaio a San Michele di Morfasso.

Alle 21.30, invece, nuova puntata di Zona Piacenza che sarà l’occasione per “il processo” al Piace dopo l’inatteso ko interno per mano di una Triestina spietata e che ha frustrato i sogni di sorpasso ai danni del Padova da parte della squadra di Franzini, parsa troppo confusionaria e poco incisiva in attacco.