Il libero della Nazionale Under 17 di volley Emma Barbero a Zona Sport

Ha da poco fatto ritorno dal Portogallo dove, con la Nazionale italiana Under 17, ha ottenuto la qualificazione ai prossimi Campionati Europei di pallavolo (in programma dall’1 all’8 agosto in Montenegro). Non poteva che essere Emma Barbero, libero delle “azzurrine” e della Volley Academy Piacenza, l’ospite d’onore della puntata di ieri sera di Zona Sport. Classe 2004 originaria di Asti ma piacentina d’adozione, la Barbero ha raccontato al giornalista Marcello Tassi la sua recente avventura in Nazionale.

“E’ stata un’emozione fortissima – ha raccontato -, anche perché era la mia prima esperienza in maglia azzurra, oltre al fatto che ero l’unico libero convocato dal ct Michele Fanni. Devo dire che io e le mie compagne ce la siamo cavata piuttosto bene, battendo la Spagna in semifinale e l’Olanda nella finalissima. Ora ci attende l’Europeo, dove l’Italia giocherà un ruolo da protagonista dopo il secondo posto del 2019”.

Dopodiché spazio al rugby, con il trequarti dei Lyons Joaquin Paz e la terza linea del Piacenza Rugby Guglielmo Sofo. Finale dedicato al biathlon, disciplina che unisce il tiro a segno con la carabina e lo sci di fondo. In studio è intervenuto “l’atleta bionico” Stefano Biazzi, che ha preso parte ai recenti Winter World Masters Games” di Innsbruck. Le repliche della puntata del venerdì andranno in onda sabato alle 9, alle 18 e alle 23. Martedì prossimo come sempre nuova puntata dedicata ai commenti del match del weekend.