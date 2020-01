Lyons con le spalle al muro: contro Colorno serve solo la vittoria

Torna in campo dopo la sostanziosa sosta delle ultime tre settimane il campionato di Top12 di rugby, con i Lyons che (dopo le ultime tre partite perse per una manciata di punti) devono a tutti i costi risalire la china di una classifica che al momento li vede in penultima posizione. L’occasione è offerta dalla trasferta di Colorno, in programma questo pomeriggio (sabato 25 gennaio) alle 14.30 contro Colorno, diretta concorrente alla salvezza che precede i bianconeri di due punti in classifica.

C’è l’opportunità di risalire la china e dimenticare le ultime brucianti delusioni, in una giornata che vede anche scontrarsi Medicei e Lazio, le altre due compagini più immischiate nel discorso salvezza. La partita sarà la rivincita della finale di Serie A giocata a giugno, che ha visto i Lyons prevalere davanti al pubblico del Beltrametti con una vera prova di forza. Entrambe le squadre erano già sicure dell’accesso al massimo campionato italiano, ma la gioia per aver portato a casa il trofeo fu enorme per tutta la famiglia bianconera. In casa Lyons le settimane di pausa sono servite a recuperare gli ultimi infortunati e preparare al meglio questa sfida importante, che apre un filotto di quattro giornate senza sosta.

Servirà la classica “partita della vita”, oltre a una grande prova di squadra per espugnare Colorno. I Lyons si trovano davanti sfide decisive per il proprio futuro: l’obiettivo è quello di ribaltare la classifica nelle prossime due sfide contro delle dirette rivali e rilanciarsi in vista del girone di ritorno.