Volley, basket, rugby e karate a Zona Sport. Tra gli ospiti Nelli della Gas Sales

La seconda vittoria consecutiva da tre punti conquistata dalla Gas Sales Volley Piacenza in questa stagione di Superlega, ma anche il momento nero dei Lyons nel campionato di Top 12 di rugby, passando per il trionfo dell’Assigeco Basket contro Verona in Serie A2 e il capitombolo della Bakery nella tana di Chieti.

Ricchissima di ospiti e approfondimenti relativi al recente weekend sportivo, torna come ogni martedì sera Zona Sport, in onda alle 20.30 su Telelibertà (canale 98). Nella prima parte dedicata al volley interverranno in studio l’opposto della Gas Sales Volley Piacenza Gabriele Nelli e i giornalisti Luigi Carini e Luca Ziliani. Insieme analizzeranno a fondo il successo ottenuto sabato scorso dai biancorossi in casa di Vibo Valentia. Dopodiché spazio alla pallacanestro con il capitano dell’Assigeco Piacenza Francesco Ihedioha, tra i protagonisti del magico trionfo dei biancorossoblu su Verona. Finestra anche sul rugby con il pilone sinistro dei Lyons Enrico Cafaro.

Finale con la giovanissima karateka Giulia Ghilardotti, alfiere del Karate Piacenza Farnesiana e della Nazionale italiana, in procinto di affrontare i campionati Europei. Con lei il suo maestro Gian Luigi Boselli. Le repliche della puntata del martedì di Zona Sport andranno in onda mercoledì alle 9 e alle 23 e giovedì alle 18. Zona Sport torna venerdì prossimo alle 20.30 su Telelibertà.