Fatiche infrasettimanali per la Bakery, che alle 20.30 sfida Montegranaro

Contro Chieti, domenica scorsa, è arrivata la quinta sconfitta consecutiva in trasferta per la Bakery Basket Piacenza: un risultato che ha allontanato i biancorossi dal quartetto di testa, ma nulla è irrecuperabile e questa sera, mercoledì 29 gennaio, al PalaBakery ci sarà già occasione di risollevarsi. L’avversario, Montegranaro, arriva da cinque sconfitte consecutive e sicuramente proverà ad infrangere per la prima volta il parquet piacentino. I marchigiani hanno un roster molto giovane, con ben sei giocatori nati tra il 1999 e il 2001, mentre Di Angilla e Polonara recitano il ruolo di super veterani. Caverni con 13.3 punti a partita e Lupetti con 12.5 sono i migliori realizzatori, facendo figurare la Sutor come una squadra tiratrice con il 47% al tiro da 2 e il 28% da 3, accompagnato dai 38.8 rimbalzi.

