“Alta Val Tidone tra le capitali italiane della maratona ad ostacoli”

Muri da scalare, fango e filo spinato tra boscaglie e ardui sentieri, tronchi da trasportare in spalla. Il tutto per chilometri e chilometri. E’ la cosiddetta “Spartan Race”, sport estremo facilmente riassumibile in una maratona ad ostacoli, che sta chiamando a sé sempre più appassionati, e che vede nel comune di Alta Val Tidone una delle realtà maggiormente consolidate a livello italiano. Di questa interessante disciplina si è parlato nella puntata del venerdì sera di Zona Sport, in onda su Telelibertà. In studio è intervenuta una delegazione dello Spartan Team Valtidone, sodalizio sportivo nato nel 2011 ma che nonostante la giovane età è una presenza costante sul podio si quasi tutte le gare nazionali e internazionali.

“Il movimento piacentino – ha spiegato il coach e fondatore Matteo Cavallini – gode di ottima salute. A Pecorara, oltre alla palestra attrezzata con ostacoli specifici per affrontare queste gare, abbiamo creato un training-camp all’aperto, trasformando un vecchio campo da calcio in un centro sportivo con più di 30 ostacoli. Ogni weekend atleti da tutto il nord Italia giungono da noi volenterosi di prepararsi al meglio per le Spartan Race. Inoltre investire sui giovani e sulle strutture è da sempre il nostro credo e fortunatamente si sta rivelando una filosofia vincente: l’anno scorso, ad esempio, siamo stati premiati come settore giovanile Spartan più numeroso d’Italia”. Nel corso della puntata sono intervenuti anche i giovani atleti Ionut Lupu, capitano del team e vincitore della Spartan Race 5 chilometri 20 ostacoli nella tappa austriaca sulle Alpi 2020 (Kaprun) e Susanna Belli, seconda classificata alla Spartan Race 5 chilometri 20 ostacoli sempre a Kaprun.

La trasmissione ha toccato anche la pallavolo, con il capitano della Gas Sales Volley Piacenza Alessandro Fei ad introdurre la sfida di domenica contro Trento, il basket e il rugby. Finale dedicato ai motori e alla figura del co-pilota nei rally: ospite la navigatrice Debora Guglieri.