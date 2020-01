Volley, Spartan Race e motori a Zona Sport. Tra gli ospiti Alessandro Fei

Come ogni venerdì sera torna l’appuntamento con Zona Sport, in onda alle 20.30 su Telelibertà (canale 98). Nella prima parte, dedicata alla pallavolo, ci penserà il capitano della Gas Sales Volley Piacenza Alessandro Fei ad introdurre la sfida di domenica prossima contro Trento, match mai banale e che fa tornare alla mente dei tifosi biancorossi dolci ricordi.

Nella seconda parte spazio alla “Spartan Race”, sport estremo che consiste in una gara di corsa ad ostacoli particolarmente lunga e intensa. In studio interverrà un manipolo di atleti dello Spartan Team Valtidone, reduce da una gara di cinque chilometri sulle Alpi. Nel finale spazio ai motori, con il co-pilota di rally Debora Guglieri. Come sempre ampio spazio sarà dedicato alla presentazione dei match del weekend di rugby e basket. Le repliche della puntata del venerdì andranno in onda sabato alle 9, alle 18 e alle 23.