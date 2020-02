Paracanoa: Farias verso Tokyo, tra gli ospiti di Zona Sport

Ricca di ospiti e approfondimenti relativi al recente weekend sportivo, torna come ogni martedì sera Zona Sport, in onda alle 20.30 su Telelibertà (canale 98). Nella prima parte dedicata al rugby interverranno in studio il mediano d’apertura dei Lyons Mathieu Guillomot, eroe della sfida vinta al fotofinish contro Lazio. Assieme a lui anche il giornalista di Libertà Leonardo Piriti: si parlerà di Top 12 e Sei Nazioni.

Dopodiché spazio alla pallacanestro con il coach dell’Assigeco Piacenza Gabriele Ceccarelli e l’ala della Bakery Giorgio Artioli. Finale dedicato alla canoa paralimpica, con Esteban Farias che quest’anno prenderà parte alle paralimpiadi di Tokyo. Con lui anche il suo sostenitore Valter Bulla.

Le repliche della puntata del martedì di Zona Sport andranno in onda mercoledì alle 9 e alle 23 e giovedì alle 18. Zona Sport torna venerdì prossimo alle 20.30 su Telelibertà.