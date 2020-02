Assigeco Piacenza, con Urania Milano è scontro cruciale in chiave playoff

La sconfitta di Ferrara ha lasciato un grande amaro in bocca sia a coach Ceccarelli che ai giocatori, ma la partita contro l’Urania Milano arriva al momento giusto per lasciarsi tutto alle spalle: oggi, mercoledì 5 febbraio, alle 20.45, l’Assigeco Basket Piacenza affronterà quella che senza mezzi termini è la partita più importante della stagione contro la squadra di coach Villa, appaiata ai biancorossoblu a quota 20 punti in classifica.

L’ultima giornata non ha mosso più di tanto la classifica dei biancorossoblu che si trovano all’ottavo posto grazie alle sconfitte proprio di Milano (settima in classifica) e Imola (nona). Quella che si profila contro i lombardi è una sfida da dentro o fuori, in cui i piacentini dovranno vincere di almeno 5 lunghezze per ribaltare il 72-68 dell’andata all’Allianz Cloud.

L’Urania però è formazione particolarmente pericolosa che basa il proprio gioco su una forte difesa del perimetro (prima per triple concesse, poco più di 20 a partita) e sulla reattività sotto canestro di Reggie Lynch, miglior stoppatore del campionato con 2.3 palloni rimandati al mittente a partita. In attacco sono Raivio e Montano le due bocche da fuoco principali, ma tutto passa dal grande ex di giornata Gherardo Sabatini (in panchina un’altra vecchia conoscenza, l’assistant coach Cece Riva), miglior passatore del campionato (6.2 assist a gara) e metronomo dei milanesi. L’Assigeco dovrà essere brava ad attaccare l’area di una squadra che concede ben 41 tiri all’interno dell’arco, sfruttando la maggior fisicità e i maggiori centimetri dei propri esterni.