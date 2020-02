Volley, rugby, basket, pattinaggio e arrampicata a Zona Sport

Volley, rugby, basket, pattinaggio e arrampicata. Quella di questa sera sarà una puntata di Zona Sport particolarmente ricca di ospiti e approfondimenti, con la trasmissione dedicata alle squadre e agli atleti piacentini che andrà in onda come sempre alle 20.30 su Telelibertà (canale 98). Nella prima parte, assieme allo schiacciatore della Gas Sales Volley Piacenza Iacopo Botto e al giornalista Luca Ziliani, si parlerà della sfida di ieri sera contro Monza. Come ogni venerdì verranno anche introdotti gli appuntamenti del weekend di pallavolo, rugby e pallacanestro.

Dopodiché spazio al pattinaggio e alla fresca campionessa italiana Junior nei 5.000 metri Giulia Corsini, classe 2002 al suo nono titolo tricolore in carriera. Assieme a lei anche la sua allenatrice Eleonora Dallavalle. Finale dedicato all’arrampicata, con la campionessa regionale Savina Nicelli. Ad accompagnarla il suo tecnico Angelo Golzi e l’atleta della palestra Macaco Mirko Foletti.

Le repliche della puntata del venerdì andranno in onda sabato alle 9, alle 18 e alle 23. Anticipazioni e aggiornamenti sulle pagine Facebook e Instagram di Zona Sport.