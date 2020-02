Anche Alessio Sestu stasera su Telelibertà. Appuntamento alle 20.15

Dalle 20,15, serata a tutto calcio, come ogni lunedì sera, su Telelibertà. Sul canale 98 del digitale terrestre, Corrado Todeschi, Laura Fregoni e Alessandra Carlà guideranno le due ore di diretta dagli studi di via Benedettine per raccontare le vicende dell’intero weekend calcistico delle formazioni di casa nostra.

Si parte ovviamente con la serie C e soprattutto con il Piacenza, reduce dalla trasferta di Ravenna. Sarà Alessio Sestu il protagonista della disamina dell’ultima fatica dei biancorossi in terra romagnola.

Dalle 21,15 invece, scatterà l’ora delle formazioni dilettantistiche con tutte le immagini dai campi e soprattutto i protagonisti di una domenica molto importante in diverse categorie. Tanti gli ospiti che si alterneranno allo Spazio Rotative.

Come sempre, spazio al pubblico da casa che potrà interagire utilizzando il contatto whatsapp numero 3355438909 oppure utilizzando la pagina Facebook di Zona Calcio. I due appuntamenti saranno visibili anche in diretta streaming sul sito www.liberta.it.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà