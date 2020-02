Volley, rugby, basket e i campionati di sci per vigili del fuoco a Zona Sport

Nuovo appuntamento con Zona Sport, in onda come sempre alle 20.30 su Telelibertà. Nella puntata di questa sera, dedicata come ogni martedì all’analisi del recente weekend sportivo, si parlerà di volley, rugby, basket e sci alpino. Il libero Fabio Fanuli, assieme ai giornalisti Luca Ziliani e Luigi Carini, commenterà la sconfitta della Gas Sales Volley Piacenza contro Perugia, mentre nella parte dedicata al basket parleranno il vice allenatore dell’Assigeco Piacenza Andrea Locardi e il play della Bakery Edoardo Pedroni. Nel finale i riflettori saranno tutti per i Campionati italiani di sci riservati ai vigili del fuoco, che hanno visto in prima linea anche gli atleti del comando piacentino, pronti ad intervenire negli studi di via Benedettine. Le repliche della puntata del martedì di Zona Sport andranno in onda mercoledì alle 9 e alle 23 e giovedì alle 18. Zona Sport torna venerdì prossimo alle 20.30 su Telelibertà.

