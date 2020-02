Derby emiliano per la Bakery: i biancorossi sfidano in terra nemica Ozzano

Derby emiliano per la Bakery Basket Piacenza che questa sera, sabato 15 febbraio, alle 20.30, affronta in trasferta Ozzano. Dopo tre vittorie consecutive i biancorossi hanno tutte le intenzioni di ripetersi al cospetto della formazione bolognese, che attualmente occupa l’ottava posizione nel girone C di Serie B (piazza che vale i playoff). All’andata gli uomini di Campanella si imposero sulla Sinermatic con un netto 86-54 con un terzo quarto dl formidabile parziale di 34-9 e cinque uomini in doppia cifra.

La squadra allenata da coach Grandi arriva da due sconfitte consecutive contro le corazzate Rimini e Fabriano. L’uomo più pericoloso da arginare, nonché capitano della squadra, sarà una vecchia conoscenza del basket piacentino: Luigi Dordei, in biancorosso nella stagione 2015-16. Altri uomini da tenere d’occhio saranno Montanari (10.9 ppg) che da poco ha raggiunto quota 1000 punti con la maglia rossoblu, Morara e il pivot Crespi. Il roster è molto giovane, con il solo Dordei nato negli anni ’80 e gli altri nati tutti tra il 1991 e il 2000.