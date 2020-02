Arianna Barani e Valentina Roncallo trascinano sul podio la Nazionale Juniores

Dopo i successi raccolti con la Teco Corte Auto Cortemaggiore nel campionato di Serie A1 femminile contro Coccaglio e Norbello, le due atlete Juniores Arianna Barani e Valentina Roncallo sono state protagoniste anche al Pro Tour internazionale giocato in Republica Ceca. Con la maglia della Nazionale Juniores, assieme alla compagna Jamila Laurenti, nella gara a squadre sono salite sul podio conquistando il terzo posto, dietro a Russia e Francia (e a pari merito con il Giappone).

Le azzurrine hanno vinto prima con la Croazia per 3-2, poi con la Slovacchia per 3-0. In semifinale hanno ceduto alle francesi per 3-0. Tali risultati vanno visti in proiezione dei prossimi campionati europei giovanili, dove le due alfiere di Cortemaggiore reciteranno un ruolo da protagoniste.