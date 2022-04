Tennistavolo, Barani e Roncallo da urlo: sono campionesse italiane U21

Con la vittoria in finale per 3-2 su Castel Goffredo, la Teco Foodlab Cortemaggiore ha conquistato il titolo italiano a squadre 2022 per la categoria Under 21. A confezionare tale risultato le stelline del club magiostrino, da sempre attentissimo alla crescita dei giovani sia nelle categorie femminili sia nelle categorie maschili, Arianna Barani e Valentina Roncallo.

