Tennistavolo A1, Brescia battuta 4-1: vittoria all’esordio per Cortemaggiore

La Teco Foodlab Cortemaggiore centra il successo all’esordio della prima giornata di Serie A1 femminile di tennistavolo, imponendosi per 4-1 in casa della matricola Parva Domus.

Il nuovo innesto magiostrino, la 19enne mancina russa Natalia Malinina, non ha avuto problemi a battere Elisa Armanini. La difesa mantovana, in prestito alle padrone di casa da Castel Goffredo, ha avuto il suo momento migliore nel secondo set, in cui è stata in vantaggio per 6-3, poi è stata rimontata e la sua partita è sostanzialmente terminata lì. La 15enne milanese Elettra Valenti ha dato sostanza al suo esordio nel massimo campionato, mettendo in carniere il primo parziale, nel quale ha condotto in prevalenza, contro Valentina Roncallo. La ligure ha però saputo reagire e ha prevalso nei tre set successivi. All’emozione per la prima volta di Elettra ha fatto da contraltare quella del ritorno in A1 della veterana Wang Xuelan, che ha all’attivo finali scudetto e ha dimostrato, alla prova del campo, di essere ancora molto competitiva. Nella prima frazione è stata rimontata e ha ceduto ad Arianna Barani. Nella seconda e nella terza l’italo-cinese si è riscattata, tenendo duro dopo essersi vista annullare rispettivamente quattro e due set-point. Al rientro al tavolo ha chiuso i conti, con uno scatto implacabile dal 6-6 al traguardo.

Roncallo è partita avanti, ha quasi subìto il riaggancio di Armanini e ha riallungato, aggiudicandosi il primo parziale. Nel secondo i ruoli si sono esattamente invertiti e ad avere la meglio è stata la lombarda, che nel terzo ha salvato due set-point (8-10) e ha concretizzato il primo a suo favore (11-10). La ligure ha dominato la quarta frazione e nella quinta ha avuto nuovamente ragione. Malinina ha fallito cinque set-point nel primo parziale, Wang Xuelan tre nel secondo, alla fine entrambe hanno completato l’opera. Le due contendenti si sono spartite anche la terza e la quarta frazione e a decidere è stata la “bella”, nella quale la russa ha cambiato campo sul 5-2 e ha resistito alla rimonta della rivale.

Elisa Armanini – Natalia Malinina 0-3 (1-11, 7-11, 4-11)

Elettra Valenti – Valentina Roncallo 1-3 (11-9, 5-11, 7-11, 5-11)

Wang Xuelan – Arianna Barani 3-1 (7-11, 13-11, 12-10, 11-7)

Elisa Armanini – Valentina Roncallo 2-3 (7-11, 11-6, 12-10, 4-11, 7-11)

Wang Xuelan – Natalia Malinina 2-3 (9-11, 11-6, 11-8, 9-11, 6-11)

Per concludere il programma della prima giornata, sono già in campo la Brunetti Castel Goffredo e il Tennistavolo Norbello.