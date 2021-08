Tennistavolo, Cortemaggiore si prepara alla 12° stagione in A1 femminile

Dopo qualche settimana di meritato riposto estivo, la squadra femminile della Teco Foodlab Cortemaggiore è pronta a tuffarsi in una nuova stagione di Serie A1, la 12° consecutiva per le magiostrine.

IL MERCATO – Jamila Laurenti, giovane atleta appartenente al gruppo sportivo delle Fiamme Oro, ha salutato la società piacentina: per lei un futuro in Austria, a Linz, dove vestirà la maglia della forte squadra locale. Valentina Roncallo e Arianna Barani, stelline della Nazionale Juniores, sono state invece riconfermate. Per sostituire la casella lasciata vuota dall’uscita di scena di Laurenti, la Teco ha tesserato Natalia Malinina, giovanissimo prospetto classe 2002 che tanto bene ha fatto ai recenti campionati europei Under 19, conquistando ben tre podi e due titoli europei a squadre e nel doppio, mentre nel singolo è arrivata in finale. Tornando a parlare di conferme, Valentina Sabitova continuerà a difendere i colori magiostrini per un’altra stagione. Stando a quanto raccolto, la Teco ha poi in mente un altro colpo di mercato: probabile che la società di Cortemaggiore andrà a pescare nel campionato russo.

La squadra, allenata dal tecnico Olga Dzelinksa, si avvarrà della collaborazione di Svetlana Polyakova e Mattia Crotti come supporto tecnico.

SETTORE MASCHILE – Le risorse certamente non abbondano: il Covid ha lasciato il segno e per questo il club rinuncerà alla Serie B1 maschile. Simone Dernini, dop aver rinunciato a proposte provenienti dalla Serie A2, prenderà in mano un progetto dove – dalla Serie C1 fino alla serie D-3 – il club valorizzerà una quindicina di giovani pongisti.