Tennistavolo, i giovani di Cortemaggiore tornano dai Regionali con 13 medaglie

Sono tornati da Sesso (Reggio Emilia) con un bottino di ben 13 medaglie: gli atleti della Teco Foodlab Cortemaggiore hanno dominato al torneo giovanile regionale, valido per le qualificazioni ai prossimi campionati italiani 2021/2022.

Un esordio atteso e ricco di novità, dove i giovani pongisti sono stati suddivisi in Under 11, Under 13, Under 15, Under 17 e Under 19. La Teco Foodlab, presente con un folto gruppo di giovani sia al femminile che al maschile, è stata protagonista uscendo dalla prima manifestazione emiliano romagnola con un eccellente bottino cinque ori, tre argenti e cinque bronzi.

Le vittorie del club magiostrino sono arrivate grazie alle prestazioni di Pietro Calarco, vero dominatore negli Under 15, Lorenzo Galli negli Under 11, Emma Fontanella nelle Under 13, Jessica Hu nelle Under 11 ed Elisa Hu nelle Under 15.

Il primo argento sempre nel maschile lo ha conquistato negli Under 17 Dylan Baroni, battuto solo dal bravo mantovano Corniani in forza all’Audax Poviglio. Gli altri due argenti sono tutti al femminile, grazie ad Alessia Passera (Under 11) e Giovanna Hu (Under 17).

I bronzi sono stati centrati da Francesco Melilli e Andrea Bragadini nella categoria Under 15, terza medaglia anche per Lorenzo Armani (Under 17) e il fratello Francesco Armani (Under 19). L’ultimo bronzo lo ha invece conquistato Lara Passera nell’Under 13 femminile.