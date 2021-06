Tennistavolo, Cortemaggiore fa doppietta: promozioni in Serie C2 e D1

Sta terminando nel migliori dei modi una tribolata stagione di tennistavolo che, nonostante la pandemia, continua a regalare soddisfazioni alla Teco Foodlab Cortemaggiore. Nei campionati a squadre di serie regionale maschile, il club magiostrino ha infatti centrato una doppia promozione, vincendo i campionati maschili di Serie D1 e D2.

Protagonisti di tali successi sono i molteplici giovani provenienti dal fiorente settore giovanili, con l’inserimento di pongisti esperti in doppia veste di atleta allenatore.

SERIE D1, SQUADRA IMBATTUTA PROMOSSA IN C2

Si parlava di giovani ed ecco Pietro Calarco, 14 anni, categoria allievi che con le sue 14 vittorie e una sola sconfitta è stato il faro della squadra. Assieme a lui Francesco Armani, 17 anni, anche per lui uno score importante: 12 vittorie e 3 sconfitte. A sostegno Roberto Parma e Alessandro Ferini, che hanno dato una grossa mano ai due giovani talenti.

SUCCESSO ANCHE PER LA D2

La musica non cambia nemmeno in Serie D2: autore del successo è stato Dylan Baroni, 15 anni, in grande crescita e imbattuto, ben sostenuto da Andrea Bragadini, 14 anni, che col suo 75% di vittorie ha contribuito non poco alla vittoria finale. Da segnalare anche un esperto Nicolas Rossi, preziosissimo nei momenti decisivi.