Tennistavolo, le magiostrine Barani e Roncallo in Nazionale Under 18 agli Europei

Non poteva terminare nel migliori dei modi la stagione agonistica della Teco Foodlab Cortemaggiore: il club magiostrino si tinge nuovamente di azzurro grazie alla duplice convocazione nella Nazionale giovanile Under 18 di Arianna Barani e Valentina Roncallo.

Entrambe hanno iniziato in tenerissima età l’attività agonistica e sono state subito protagoniste in tutte le categorie giovanili: il loro percorso in maglia azzurra è partito dalla categoria Ragazze, proseguendo poi fino alle Allieve con tanto di esordio nella nazionale assoluta.

Per tale appuntamento continentale, Arianna e Valentina dopo aver partecipato a un primo stage di preparazione fisica in quel di Terni, hanno raggiunto Trieste dove dall’11 al 16 luglio termineranno la preparazione prima si spostarsi a Zagabria (Croazia) per disputare i campionati europei.