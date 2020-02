Triplo successo per il Piace Skaters alla prima tappa dell’Italian Roller Cup

Si e svolta ieri, domenica 23 febbraio, la prima delle cinque tappe dell’Italian Roller Cup (pattinaggio a rotelle), gara di maratona sulla distanza di 42 chilometri, facente parte del circuito ranking marathon. Grandi risultati per gli atleti di Piace Skaters Domenico Moneglia (Master Over 30) e Marco Nuvolara (Master Over 40), primi nelle rispettive categorie. Adrian Gumanita ha inoltre ottenuto il primo posto Assoluto nella gara di Roller Cross.

La prossima tappa vedrà impegnati i pattinatori piacentini all’Unesco City Marathon, che si svolgerà partendo da Cividale sino ad Aquileia, dopodiché l’appuntamento clou con la Placentia roller Marathon il 9 maggio.