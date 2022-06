Pattinaggio, Bozzini conquista l’oro nella 2° tappa della Coppa del mondo

Esordio da sogno nel pattinaggio dei “grandi” per Alessandro Bozzini. Il campione piacentino classe 2003 ha conquistato la medaglia d’oro nella seconda tappa dell’Artistic Skating World Cup che si è tenuta in questi giorni in Portogallo, al Pavilhão Rota dos Móveis di Paredes. Era il secondo dei tre appuntamenti europei, a cui va aggiunto quello a calendario in Sud America, di questa “Olimpiade” del pattinaggio artistico, che ha visto la Nazionale italiana schierarsi con due coppie nella categoria Senior, tra cui quella formata appunto dal piacentino Bozzini della Polisportiva Salsese e dalla bolognese Alice Piazzi della Pontevecchio Bologna che ha raggiunto il gradino più alto del podio. Una grande conferma per la coppia che, dopo i numerosi successi ottenuti la precedente stagione (insieme hanno vinto Europeo e Mondiale nella categoria Junior), compie il salto di qualità nella nuova categoria Senior, anche in vista dei campionati Italiani che si terranno a fine giugno a Ponte di Legno.

Il cammino internazionale proseguirà poi con i campionati Europei, e in seguito ci saranno le convocazioni per la finale dell’Artistic Skating World Cup che si terrà in Germania a settembre, dove, con ogni probabilità, li vedremo ancora protagonisti.

ALTRI DETTAGLI SU LIBERTA’ NELL’ARTICOLO DI GABRIELE FARAVELLI