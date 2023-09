Pattinaggio artistico a rotelle, il piacentino Alessandro Bozzini è campione Europeo

Vola sempre più in alto Alessandro Bozzini, che in coppia con la bolognese Alice Piazzi si è laureato campione europeo di pattinaggio artistico a rotelle. Nella manifestazione continentale, che si è tenuta in questi giorni a Ponte di Legno, il giovane atleta piacentino ha raggiunto il primo gradino del podio nella categoria Senior, confermandosi ancora una volta nell’Olimpo di questo sport.

Per Alessandro e Alice si è trattata della seconda partecipazione al campionato Europeo nella massima categoria, dopo l’argento dello scorso anno e un ritorno la competizione nei campionati del mondo dopo la vittoria nella categoria Junior del 2021.